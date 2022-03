Merveille Bokadi retrouve petit à petit sa taille patron dans la défense du Standard

Faute de grives, on mange des merles, dit le proverbe. Si, avec 30 buts à son actif et une seule réalisation signée lors de ses cinq dernières sorties, sa ligne offensive est la moins prolifique de Division 1A après Ostende (28) et le RFC Seraing (26), le Standard a retrouvé, depuis trois matches, un peu plus de consistance et de rigueur défensive. C’est ce qui lui a valu de se sortir en quatre jours de temps d’une situation bien mal embarquée, en résistant en infériorité numérique au Beerschot puis en ne concédant quasiment rien à son adversaire dimanche dans le duel wallon à Charleroi.