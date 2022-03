Guerre en Ukraine: l’heure serait-elle enfin venue pour une véritable sécurité énergétique?

Les combustibles fossiles sont une impasse – pour notre planète, pour l’humanité et, oui, pour les économies. Comme les événements actuels ne le montrent que trop clairement, notre dépendance continue aux combustibles fossiles rend l’économie mondiale et la sécurité énergétique vulnérables aux chocs et aux crises géopolitiques. Au lieu de ralentir la décarbonation de l’économie mondiale, il est temps d’accélérer la transition énergétique vers un avenir basé sur les énergies renouvelables ». En préfaçant le dernier rapport du Giec sur les impacts du changement climatique et l’adaptation, le 28 février dernier, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a renoué des liens complexes que personne ne doit perdre de vue. Le changement climatique est un enjeu majeur de sécurité internationale. Il menace la stabilité mondiale. Pour autant, s’attaquer à sa cause principale – la profonde dépendance des pays industrialisés aux énergies fossiles – pourrait aussi contribuer à apaiser voire à prévenir des conflits.