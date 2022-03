La FIFA annonce que les footballeurs étrangers en Russie et Ukraine vont pouvoir s’engager ailleurs!

La fédération internationale de football prend une décision forte ce lundi. Un « mercato exceptionnel » aura lieu pour les joueurs et entraîneurs évoluant dans les championnats de Russie et d’Ukraine. La guerre a donc des répercussions sur le milieu du football.

Les footballeurs et entraîneurs étrangers employés dans les championnats russe et ukrainien vont voir leurs contrats « suspendus » jusqu’à la fin de la saison et pourront librement s’engager ailleurs au printemps, a annoncé la fédération internationale de football (FIFA) lundi.

Côté Russie, mise au ban du monde sportif depuis l’invasion de l’Ukraine et privée de compétitions internationales, l’objectif est de « faciliter le départ » de tous ceux qui n’auront pas trouvé d’accord avec leurs clubs, explique l’instance mondiale.