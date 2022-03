Odessa fourbit ses armes en attendant l’assaut inévitable

Odessa la russophone attend, les armes à la main, un assaut imminent des forces russes massées à 150km au nord-est. Doublé d’un débarquement par des navires amphibies venus de Sébastopol, le port de Crimée annexé par la Russie en 2014. Et peut-être même une offensive de la 14ème armée russe qui se cache en Transnistrie, une région séparatiste de la Moldavie.

Des explosions troublent parfois la relative quiétude de la ville, si l’on compare à Kiev, Marioupol, Nikolaïev, Sumy, Tchernigov et d’autres villes ukrainiennes bombardées en permanence. Les bruits de guerre intempestifs sont le plus souvent des tirs de la défense anti-aérienne. Une dizaine a retenti à 22h40 lundi soir, réveillant tout le centre-ville et mettant à rude épreuve les nerfs des Odessites.