Ritchie De Laet sera absent pour une durée indéterminée comme l’annonce l’Antwerp

Le Great Old déclare ce lundi soir que Ritchie De Laet, l’un de ses cadres, sera sur la touche pour une durée indéterminée.

Ritchie De Leat est sorti peu après la demi-heure de jeu lors du derby face au Beerschot, le week-end dernier. Le défenseur de 33 ans ne jouera plus de sitôt pour l’Antwerp comme l’a annoncé le club à travers un communiqué. « Ritchie a besoin de repos pour permettre à son corps de se remettre complètement après une saison longue et éprouvante », peut-on lire dans le communiqué du club.

En effet, le joueur a réalisé une longue et épuisante saison et a tiré sur la corde jusqu’au point où le repos forcé est devenu plus que nécessaire. Il sera donc de retour lorsqu’il aura retrouvé sa forme physique à 100 % afin d’éviter de prendre des risques supplémentaires sur sa santé.