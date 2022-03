Plus jamais ça? La prévention, le grand chantier

Nous, les autruches et les somnambules plombés par l’ignorance, l’aveuglement mais aussi et peut-être surtout le déni et le refus de penser l’impensable, que ce soit pour l’ex-Yougoslavie, la Syrie, le Rwanda, la pandémie, l’état de la planète, la dépendance au gaz russe ou l’état de la démocratie comme l’analysait l’intellectuel Francis Fukuyama ce week-end dans le Financial Times. « Nous sommes une génération après la chute du mur de Berlin » et nous avons tenu pour acquises les vertus de vivre dans un monde démocratique, écrit-il, en pointant les jeunes d’Europe et d’Amérique du Nord qui ont perdu la mémoire des guerres destructrices et du totalitarisme. Il en veut pour preuve ces manifestants de pays européens sans expérience de la dictature, qui assimilaient le port du masque contre le covid aux pratiques d’Hitler envers les Juifs.