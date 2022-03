Vinçotte veut recruter 150 nouveaux collaborateurs

"Le nombre actuel d'inspecteurs et de consultants ne permet pas de répondre aux demandes du monde de l'entreprise. Outre des profils expérimentés, Vinçotte cherche également de nouvelles recrues, explique l'entreprise dans un communiqué.

Pour répondre à ses besoins, Vinçotte se tourne vers l'enseignement supérieur et même les écoles secondaires du pays. Via des conférences, des stages techniques et le soutien à des thèses, l'entreprise souhaite faire connaître et populariser la profession d'inspecteur et de conseiller en sécurité auprès des jeunes. Plus de 500 établissements d'enseignement ont ainsi été contactés.