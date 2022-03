Estelle fait bondir le chiffre d'affaires de Mithra, toujours dans le rouge en 2021

Mais la société liégeoise essuie une perte de plus de 116 millions d'euros, plus prononcée qu'en 2020 (-92 millions d'euros). Les dépenses de recherche et développement, notamment, sont en hausse, à 76,6 millions d'euros contre 69,3 millions en 2020.

Pour 2022, Mithra prévoit de lancer Estelle en Europe et en Australie et espère pouvoir commercialiser l'anneau contraceptif Myring aux États-Unis dans le courant du second semestre. S'agissant du traitement hormonal Donesta, les premières données sur la sécurité sont attendues pour fin 2022 aux Etats-Unis. Mithra mise toujours sur une autorisation de mise sur le marché de Donesta dans le courant du premier semestre 2024 pour les États-Unis et en seconde partie d'année 2024 pour l'Europe.