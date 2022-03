Assurances: plus de 30 milliards d'euros d'encaissement en 2021 (+5,6%)

L'encaissement des assurances-vie individuelles à taux garanti (branche 21) présente une baisse en 2021 de 4,0% à 5,7 milliards d'euros. "Au cours de la période 2003-2012, leur encaissement atteignait encore chaque année plus de 11 milliards, mais le relèvement de la taxe sur la prime à 2% en 2013, conjugué à la faiblesse persistante des taux d'intérêt, a entraîné un recul de la demande", explique Assuralia.

En 2020, première année de la pandémie de coronavirus, l'encaissement du marché belge de l'assurance avait reculé de 2,3% et s'élevait à 28,5 milliards d'euros.

Par contre, l'encaissement des assurances-vie de la branche 23 qui sont liées à des fonds d'investissement enregistre en 2021 une nouvelle hausse de 21,6% pour s'établir à 3,8 milliards d'euros. "La faiblesse des taux d'intérêt et la bonne tenue des marchés boursiers ont en 2021 eu un impact positif sur cet encaissement", souligne la fédération.

L'encaissement des assurances de groupe demeure stable avec une hausse de 2%.

L'encaissement pour la branche "non-vie" a progressé de 6,0% en 2021, contre 0,8% en 2020, et s'élève à 13,7 milliards d'euros.

L'année 2021 a aussi été marquée pour les assureurs par les inondations en Wallonie. Le secteur a reçu plus de 70.000 demandes d'indemnisation.

"A ce jour, les assureurs ont versé plus d'un milliard d'euros aux victimes de la catastrophe, plus de 60% des dossiers ayant fait l'objet d'une clôture administrative. Des dossiers en cours restent ouverts en raison du fait que l'ampleur du dommage peut encore croître (exemple: les bâtiments qui ne sont pas encore complètement secs), des contre-expertises sont demandées ou des estimations d'entrepreneurs et d'autres réparateurs n'arrivent qu'au compte-goutte", détaille Assuralia.