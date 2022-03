Voici la maquette du futur stade du SC Charleroi (photo)

Mehdi Bayat a présenté la maquette du nouveau stade du Sporting de Charleroi ce lundi lors d’un Facebook Live.

« Il y a une saturation dans le stade au niveau des ‘business seats’ et des VIP, en plus de la T4 qui est sold-out », a déclaré l’homme fort des Zèbres. « Le nouveau stade devra nous faire passer dans la catégorie des plus grands clubs belges parce que nos revenus augmenteront. Quand on regarde les analyses financières sur l’évolution du Sporting, on aura les moyens d’être compétitif avec les plus grands du pays. »