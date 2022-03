Journée de lutte pour le droit des femmes - Le nombre de femmes salariées dans la construction a augmenté de 19% en 5 ans

"La construction évolue: d'un secteur plutôt dur, sale et dangereux, vers un secteur technologique, plus propre et plus sûr. Cette évolution attire clairement plus de femmes", affirme Niko Demeester, administrateur délégué de la Confédération Construction.

Si l'évolution est positive pour les femmes, le secteur reste encore très masculin avec 203.965 travailleurs en 2020 pour 18.930 travailleuses. En 2020, 6% des indépendants du secteur étaient des femmes (5.478 indépendantes pour 91.257 indépendants).