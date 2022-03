Ukraine, France, Suisse… ces pays où l’on craint la hausse des cas de coronavirus

La guerre en Ukraine pourrait conduire à une hausse des contaminations par le coronavirus dans ce pays et les Etats voisins. En France, la baisse ralentit alors qu’en Suisse, 58.110 cas supplémentaires ont été diagnostiqués. Quid de la Belgique ?

En a-t-on fini avec le coronavirus ? Dans certains pays, comme l’Ukraine, où la guerre fait rage, on craint une hausse des contaminations.

La Croix-Rouge craint une flambée des cas de covid en Ukraine et dans les Etats voisins

La guerre en Ukraine pourrait conduire à une hausse des contaminations par le coronavirus dans ce pays et les Etats voisins, ont déclaré les experts de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) lundi à Genève. « Les règles de précaution ne sont plus appliquées », avertissent les observateurs.

L’Ukraine se trouvait au milieu d’une vague de contaminations due au variant omicron juste avant son invasion par l’armée russe, le 24 février. Près de 900.000 cas ont été enregistrés dans le pays en février tandis que le taux de test positif y atteignait les 60 %. À lire aussi Guerre en Ukraine: Odessa fourbit ses armes en attendant l’assaut inévitable

La baisse ralentit en France

Tout au long du mois de février, le nombre de nouveaux cas quotidiens de coronavirus a baissé en France. Mais depuis quelques jours, cette baisse a commencé à ralentir.