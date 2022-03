Pervers narcissiques: plongée dans l’enfance de ces manipulateurs de l’ombre

Ils manient l’art du mensonge et manipulent à outrance. Qu’est-ce qui est à l’origine du trouble de la personnalité narcissique ? Un psychanalyste et psychothérapeute décrypte l’enfance des manipulateurs.

On dit de lui qu’il veut posséder, contrôler et détruire. Lui, c’est l’homme ou la femme appelé.e « pervers narcissique », une personne à fuir à tout prix sur le chemin de la relation amoureuse. Depuis longtemps, cet individu au comportement malsain a mis en place des mécanismes de défenses pour combler une faille narcissique. A l’origine de cette dernière ? Une enfance particulièrement rude, selon Jean-Charles Bouchoux, psychanalyste et psychothérapeute, auteur des Pervers narcissiques : qui sont-ils ? Comment fonctionnent-ils ? Comment leur échapper ? (1).