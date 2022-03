Journée de lutte pour les droits des femmes - Les rémunérations liées à la performance bénéficient essentiellement aux hommes (étude)

La rémunération liée à la performance "tend à être disponible dans les grandes entreprises, à l'extrémité supérieure de la distribution des salaires, pour un travail à temps plein plutôt qu'à temps partiel, et dans certains secteurs et professions", avance l'Institut syndical européen dans son étude.

Or, le marché de l'emploi est ségrégué horizontalement : les femmes et les hommes ne travaillent pas dans les mêmes professions et secteurs. Cette ségrégation horizontale contribue à l'écart salarial entre hommes et femmes, les professions majoritairement féminisées (dans les soins de santé, l'enseignement, le nettoyage?) étant également celles où les rémunérations sont les plus basses.

En outre, dans les secteurs où les femmes sont plus nombreuses, comme les services publics ou l'horeca, la rémunération liée à la performance est moins utilisée. Dans l'industrie minière, très masculinisée, ils sont plus fréquents, "ainsi que dans les services financiers et les activités d'assurance, qui sont plus équilibrés entre les sexes".

Par ailleurs, les femmes sont plus susceptibles d'occuper des emplois à temps partiel. Selon les données de Statbel, en 2020, 42,5% des femmes salariées étaient à temps partiel, contre 11,8% des salariés. Elles sont également plus nombreuses avec des contrats temporaires, ajoute l'étude. Pour ces deux types de contrats, il est "moins fréquent" de se voir proposer un bonus.