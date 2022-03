Asghar Farhadi: «D’année en année, la situation en Iran va de mal en pis»

Souvent timoré dans ses déclarations sur la censure et le gouvernement de son pays, le vainqueur de deux Oscars adopte ici un ton plus pugnace.

Asghar Farhadi a déjà décroché deux Oscars, pour Une séparation et Le client , ainsi que l’Ours d’or de Berlin pour A propos d’Elly . Chaque festival de films espère compter sur la présence de ce cinéaste iranien de 49 ans à la grande aura internationale.

Depuis sa victoire à la Berlinale en 2009, le réalisateur a pu surfer sur la vague et se maintenir à flot face aux questions ou commentaires à consonance politique sur la situation en Iran. Même si le cinéaste est entré et sorti de son pays sans problème et n’a pas été frappé de veto par la censure, la pression des autorités de Téhéran s’est accentuée depuis l’été dernier, quand il a concouru à Cannes avec Un héros , récompensé par le Grand Prix du jury. Farhadi le ressent.