«Variations»: La dérive aristocratique de l’élection présidentielle française

On distingue deux grandes doctrines de l’élection au suffrage universel. Selon la première, l’élection est un droit conféré à chaque citoyen de voir sa volonté politique représentée et suivie d’effets : c’est ce que l’on appelle la représentation-miroir. L’électeur choisit tel parti ou tel candidat sur la base de son programme et de ses engagements ; il attend de ce parti ou de cet élu que, étant donné les valeurs qu’il affiche, il agira conformément à la vision politique de ses électeurs, dont il doit constituer un calque aussi fidèle que possible. La relation entre les uns et les autres est horizontale : les élus sont des professionnels de la politique, mais ils doivent rester proches du peuple par leur sensibilité, par leur perception de la réalité – raison pour laquelle le droit d’éligibilité est ouvert à tous, sans exigence de qualification, d’études ou d’expérience. Le mandataire idéal devant être une émanation du peuple, l’élection est éminemment démocratique.