Journée de lutte pour les droits des femmes - CORRECTION : Les femmes représentent 35% des personnes exerçant sous le statut...

Sur cet outil, il est possible de suivre le nombre de femmes indépendantes, leur statut, leur branche d'activités, etc. et d'effectuer des comparaisons internationales.

On y apprend qu'en 2020, les femmes représentaient 35% de l'ensemble des personnes exerçant sous le statut d'indépendant. L'écart avec les hommes se réduit lentement, la proportion d'indépendantes s'élevant à 33,7% en 2007.