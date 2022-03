Guerre en Ukraine: l’Union européenne dévoile un plan pour amortir le choc énergétique

Au-delà de conditions déjà assouplies pour les aides publiques, la Commission permettra aux Etats de taxer les bénéfices des entreprises énergétiques générés par la flambée des cours afin de les redistribuer, mais à condition de « ne pas générer de distorsion inutile du marché ».

Outre une accélération dans les énergies renouvelables et l’hydrogène, Bruxelles veut diversifier tous azimuts les approvisionnements gaziers de l’UE en préparant avec les principaux pays producteurs (Etats-Unis, Qatar…) et de transit (Japon, Égypte, Azerbaïdjan, Turquie…) « une réorientation de leurs cargaisons de GNL (gaz naturel liquéfié) », tout en coordonnant mieux l’utilisation des terminaux et gazoducs en Europe.

« Réduire considérablement notre dépendance au gaz russe »

Ce plan « va réduire considérablement notre dépendance au gaz russe dès cette année et nous en rendra indépendants dans les années qui viennent. Ce n’est pas facile, mais c’est faisable, ce sera un effort collectif », a déclaré lundi devant les eurodéputés le vice-président de la Commission, Frans Timmermans. À lire aussi Comment le gouvernement peut faire baisser la facture énergétique

Les chefs d’Etat et de gouvernement des Vingt-Sept, réunis jeudi et vendredi à Versailles (France), devraient s’engager à « sortir de (leur) dépendance aux importations de gaz, pétrole et charbon russe », mais sans préciser de calendrier, selon un projet de conclusions consulté par l’AFP. À lire aussi L’adhésion à l’Union européenne, un processus long et complexe, qui requiert l’accord des Vingt-Sept

Un défi pour des pays comme la Finlande, la Slovaquie, la Hongrie ou la République tchèque qui importent l’essentiel de leur gaz de Russie, ou encore l’Allemagne, dépendante à 55 % de la Russie pour ses approvisionnements. Berlin a rappelé qu’il n’existait aucune alternative pour s’en affranchir « pour le moment ».