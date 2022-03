Le gymnaste russe qui a affiché son soutien à l’offensive en Ukraine se défend: «Les athlètes ukrainiens nous ont mal traités»

Le gymnaste russe Ivan Kuliak a défrayé la chronique ce week-end en s’affichant sur le podium de la Coupe du monde de gymnastique avec la lettre « Z » sur son maillot, un symbole représenté sur les chars et véhicules russes et interprété comme un soutien à l’invasion de l’Ukraine. La fédération internationale de gymnastique (FIG) a d’ailleurs annoncé dans la foulée l’ouverture d’une enquête disciplinaire à son encontre pour ce « comportement choquant », d’autant plus qu’il l’a fait en ayant à ses côtés l’Ukrainien Ilia Kovtun, vainqueur de l’épreuve.

Ivan Kuliak, 20 ans, s’est défendu de son geste sur les réseaux sociaux. « On nous a dit de recouvrir notre drapeau, ce que j’ai fait. Ils avaient déjà banni tout ce qui était possible. J’ai juste voulu montrer d’où je suis, c’est tout », a-t-il expliqué sur Telegram. « Je l’ai vu porté par nos militaires et j’ai regardé ce que voulait dire le symbole. (...) Je voulais montrer ma position. En tant qu’athlète, je me battrai toujours pour la victoire et je jouerai pour la paris. »