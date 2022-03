Coronavirus: un nouveau baromètre en préparation

Avec le passage en code jaune, la majorité de la population a retrouvé une vie normale. Seuls les masques dans les transports en commun ou lors d’une visite à l’hôpital rappellent qu’omicron se balade toujours dans notre pays. Il reste tout de même 2.000 personnes hospitalisées pour covid et un peu plus de 200 patients en soins intensifs. On teste encore 30.000 Belges en moyenne par jour, avec parmi eux près d’un quart de positifs. Bref, le covid, « c’est fini », mais pas pour tout le monde.

Pas pour les ministres de la Santé, par exemple. Ce mercredi, ils doivent se mettre d’accord sur le dernier chantier laissé en jachère par le Comité de concertation. Qui tester ? Quand tester ? Où tester ? Et quelles conséquences en cas de résultat positif au niveau des quarantaines ?