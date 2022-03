Des écrivains belges font la fête

Tout est parti d’un défi, en quelque sorte. « Et si on organisait nous-mêmes notre petit salon du livre ? », se sont demandé quelques auteurs en manque de contact avec les lecteurs et les lecteurs potentiels à la suite de l’absence de la Foire du livre de Bruxelles. « Nous sommes des auteurs qui ont publié deux ou trois livres, oh ! pas des Eric-Emmanuel Schmitt ou des Amélie Nothomb, certes, mais on devait jouer un rôle dans la Foire du livre 2022 », explique Patrizio Fiorilli, un des organisateurs. « On s’est dit que si on consacrait chacun 150 euros à un événement, on pouvait sans doute le monter. »