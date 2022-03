Proximus marque son soutien à l’Ukraine avec une nouveauté

Vous l’avez peut-être remarqué si vous êtes client chez Proximus : le nom traditionnel du réseau a été remplacé par « Stop Invasion ». Par cette initiative visible, l’entreprise veut montrer son soutien au peuple ukrainien.

Depuis le début de la guerre, Proximus a également rendu gratuits les appels sur les téléphones mobiles et fixes ainsi que les SMS, vers et depuis l’Ukraine, pour ses clients jusqu’à la fin du mois de mars. Les clients qui se trouvent en Ukraine peuvent également communiquer gratuitement et des cartes prépayées vont être offertes aux réfugiés ukrainiens avec des datas pour surfer gratuitement sur internet ainsi que des SMS et des appels illimités en Belgique.

Aux couleurs de l’Ukraine

La passerelle du bâtiment Proximus, habituellement éclairée de mauve le soir, est désormais éclairée aux couleurs du drapeau ukrainien.