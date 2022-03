Guerre en Ukraine: «Les engagés volontaires font courir des risques à la Belgique»

Nico Wouters est responsable du CegeSoma (Archives de l’Etat), professeur associé à l’université de Gand et (co-)rédacteur en chef de la Revue belge d’Histoire contemporaine. Ses travaux ont croisé la route des engagés volontaires pour le front de l’Est. Mais on retrouve également des Belges dans la Guerre civile d’Espagne, les guerres de Corée et d’Algérie, ou encore la sécession katangaise. Chaque contexte fut différent et appelle des nuances.

Des engagés volontaires belges se sont battus dans différents conflits. Y a-t-il un profil type ?