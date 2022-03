Le monde du tennis se mobilise pour l’Ukraine et débloque 700 000 dollars

Après avoir fermement condamné l’invasion de l’Ukraine par la Russie la semaine dernière, les différentes instances du tennis vont plus loin, et mettent en place « Tennis Plays For Peace », une initiative visant à soutenir les efforts d’aide humanitaire pour la guerre en Ukraine. À la base de ce mouvement, nous retrouvons l’ATP, la WTA, l’ITF (Fédération internationale de tennis) ainsi que les quatre Grands Chelems. Chacune des sept entités a fait un don de 100 000 dollars pour les efforts d’aide humanitaire, ce qui représente un coup de main immédiat pour le pays ainsi que pour la Fédération de tennis ukrainienne.

Les sept organismes signaleront également leur soutien via leurs réseaux sociaux en mettant en évidence l’icône du ruban de l’Ukraine. En ce qui concerne les différents acteurs du circuit ATP et WTA, ils seront encouragés à utiliser le hashtag #TennisPlaysforPeace et recevront des rubans qu’ils pourront porter lors du tournoi d’Indian Wells. Les tournois et les fédérations de tennis du monde entier, y compris l’ensemble des joueurs (juniors, seniors et athlètes en fauteuil roulant) recevront un kit d’outils numériques pour sensibiliser et soutenir les efforts de secours.