Grève des transporteurs routiers au Maroc contre la flambée des prix du gasoil

"Nous appelons le gouvernement à plafonner le prix des carburants et les marges des distributeurs, car la situation devient de plus en plus critique", a expliqué le syndicaliste, menaçant de prolonger la grève au-delà de 72 heures si l'exécutif ne réagit pas à leurs doléances.

En réponse, le ministère de l'Intérieur a indiqué mardi avoir pris les dispositions nécessaires pour "assurer la libre circulation des personnes et des biens", soulignant dans un communiqué que la grève est "un droit garanti par la Constitution".

Mais le ministère assure aussi veiller "à lutter avec fermeté contre toute tentative de porter atteinte à la sécurité et à l'ordre public et aux droits des non-grévistes".

Sollicité par l'AFP, le ministère du Transport, lui, n'a pas donné suite.

Le gouvernement libéral d'Aziz Akhannouch -- critiqué pour son inaction -- est sous pression depuis plusieurs semaines devant la montée du mécontentement social.

A Casablanca, la mégapole économique, le tarif du litre d'essence sans plomb approchait les 13 dirhams (1,21 euros) tandis que l'indispensable gasoil dépassait 11 dirhams (1,02 euros), des prix records.

La flambée des prix ne touche pas que les carburants mais aussi des denrées de base, ce qui a provoqué des manifestations contre la cherté de la vie -- pour l'instant éparses -- à travers le pays.

Le taux d'inflation a augmenté de 3,1% sur un an en janvier au Maroc, sur fond de hausse générale des prix des matières premières dans le monde.