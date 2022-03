«Les grands-pères du rock ne seront bientôt plus parmi nous»

En 1989, vous avez invité Phil Collins à jouer dans votre chanson « Woman in Chains ». Pouvez-vous nous en dire plus sur ce moment ?

Curt et moi nous sommes dit qu’avec son style particulier, il serait la personne idéale pour cette chanson. Curt connaissait l’ingénieur du son de Phil, qui nous a mis en contact. Nous lui avons demandé, et Phil a dit : « Super, pour 1.000 livres, je suis votre homme. » Il est arrivé aux studios Townhouse de Londres à 9 heures du matin. Nous avions tout installé pour lui et voulions qu’il nous joue quelque chose qui ressemble à son légendaire fill de batterie dans In the Air Tonight. Mais il a joué autre chose. Je lui ai alors dit : « Non, nous aimerions que tu joues différemment. »