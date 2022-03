Yasemin Senel: la jubilation de la peinture

Quatre ans que Justine Jacquemin a repris la direction de la galerie DYS, à Ixelles, qui fêtera ses vingt ans dans quelques mois. Une année qui s’annonce riche en événements, la jeune femme signant également le commissariat de l’exposition « La vie nous attend », qui vient d’ouvrir ses portes au Sablon, placée sous le signe d’une première collaboration entre le Créahm Bruxelles et la galerie Jonathan F. Kugel. Ce printemps, Justine Jacquemin expose en ses murs les travaux récents de Yasemin Senel, figure de femme artiste libre, venue de Turquie pour étudier la médecine, mais qui a finalement choisi sa passion et étudié les beaux-arts à l’Académie royale de Liège, dont elle sort diplômée en 1978. « Elle a fondé sa propre galerie pour exposer la figuration qu’elle aimait, non académique, onirique et expressive, en marge, qui ne bénéficiait alors d’aucune visibilité dans les lieux dédiés à l’art contemporain »,