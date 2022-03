«Zoonose»: un livre et une expo pour ne rien oublier

Du printemps 2020 à l’été 2021, le photographe Cédric Gerbehaye et l’écrivaine Caroline Lamarche ont documenté les conséquences de la pandémie à La Louvière.

Au centre, de l’espace, les grandes sculptures blanches de la collection Ianchelevici se dressent comme autant d’exemples d’humanité. Aujourd’hui pourtant, ce sont les photographies qui les entourent qui attirent tous les regards. Quatre portraits de membres du personnel soignant du CHU Tivoli à La Louvière. Ghislaine, Émilie, Virginie, Manu : quatre visages fatigués, épuisés, marqués… Quatre visages parmi les centaines de travailleurs du CHU où le photographe Cédric Gerbehaye débarque en avril 2020.

« On ne savait quasiment rien de ce virus quand nous avons commencé ce travail, se souvient-il. En voyant à quelle vitesse il se propageait, notamment dans le Hainaut, j’ai pris contact avec le CHU Tivoli à La Louvière et les autorités communales. Très vite, ils ont accepté que je plonge dans la vie quotidienne des équipes, non seulement au CHU mais aussi dans une maison de retraite, dans des écoles… »