«A cheval sur le dos des oiseaux»: déchirante Véronique Dumont

Un mur de stores gris et administratifs, une fontaine à eau et une chaise en plastique au milieu du plateau : tout est dit de l’univers déshumanisé qui régit la vie de Carine Bielen depuis son enfance. Depuis qu’elle a 10 ans précisément, âge où elle fut placée dans un home pour handicapés avec une partie de sa fratrie. Aucun n’était « attardé », nous précise-t-elle, mais huit enfants, c’était devenu trop dur à gérer à la maison. Alors les parents n’ont gardé que les petits et ont placé les plus grands dans un foyer spécialisé.