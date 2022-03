Noëlle Koning: la sarabande des impressions

Après un repli de quelques années imputable à la crise sanitaire, l’artiste belge renoue avec le travail très solaire et professionnel qu’on connaît et qui avait déjà illuminé les lieux en 2018. Le palmarès de ses expositions, toutefois, remonte bien plus loin, jusque dans les années 80, et s’échelonne au gré de différents pays.

Ce repli récent fut l’occasion d’une réflexion en profondeur et d’un retour de flamme riche en changements subtils où domine toujours, pour notre bonheur, un formidable afflux de lumière et de couleurs, l’impression d’une symphonie tantôt percutante, tantôt à bas bruit, de tout ce qui, au chapitre des couleurs, des valeurs, des passages et des transparences, constitue la nature même de la peinture.