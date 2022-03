Faut-il craindre une remontée des chiffres de coronavirus? Steven van Gucht fait le point

Les chiffres relatifs à la pandémie repartent légèrement à la hausse dans certains pays d’Europe, comme en France, en Suisse, ou aux Pays-Bas. Le virologue Steven Van Gucht n’est pas inquiet et explique cette augmentation.

Le taux de reproduction du virus est de 1, or, lorsqu’il est au-dessus à 1, cela signifie que l’épidémie tend à s’accélérer. « Je pense que c’est la conséquence logique du code orange du 18 février », a indiqué mardi le virologue Steven van Gucht de l’institut sanitaire Sciensano. Il ne s’attend pas à des problèmes majeurs dus à cette augmentation. « De plus, les exemples d’autres pays me rassurent, cela ne sera probablement pas trop grave. »

La plupart des chiffres relatifs au coronavirus sont toujours en baisse, mais le taux de reproduction a à nouveau atteint le chiffre 1 pour la première fois depuis plus d’un mois, selon les chiffres les plus récents. Au-delà de ce seuil, l’épidémie prend de l’ampleur.