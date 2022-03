Sergiy Stakhovsky, le guerrier dans l’âme

Cela fait désormais dix jours que Sergiy Stakhovsky (36 ans) a quitté sa femme et ses trois enfants, placés en sécurité en Hongrie, pour s’engager avec l’armée de réserve ukrainienne et défendre sa ville de Kiev, « la ville où je suis né, où mes grands-parents sont enterrés et où vivent encore mes parents et mon jeune frère », précise-t-il dans une interview accordée au journaliste américain Craig Shapiro.