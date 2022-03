«Blacklight»: paranoïa produit blanc

Travis Block bosse pour le FBI. Enfin, disons qu’il prend ses ordres directement du directeur et n’a de comptes à rendre à personne d’autre. Son boulot : sortir du pétrin les agents travaillant sous couverture profonde. Comme le prometteur Dusty Crane, arrêté par la police alors qu’il se trouvait dans sa voiture avec un calibre, une flasque et un flacon de pilules. Décidé, dit-il à Block venu le sortir de taule, à parler à une journaliste enquêtant sur l’assassinat d’une jeune et charismatique activiste. Il finit par prendre la poudre d’escampette, décidé à soulager sa conscience…