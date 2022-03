Le timing a rendu inaudible le débat sur l’obligation vaccinale

Il y a un temps pour l’action et l’urgence, et un temps… différent. Du moins pour les politiques. Voilà qui résume assez bien le débat sur l’obligation vaccinale. À l’heure où il se boucle, on peut se demander non pas si ce débat était nécessaire, mais clairement si son timing était adéquat. Dès les premières auditions, les parlementaires peinaient à convaincre qu’il n’était pas trop tard pour se pencher sur l’obligation vaccinale et ce sentiment n’a fait que croître au fur et à mesure qu’omicron battait en retraite.