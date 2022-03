«Nr 10»: dans l’univers surréaliste d’Alex van Warmerdam

Réalisateur, peintre, auteur, acteur, le Hollandais Alex van Warmerdam est un artiste prolifique. Au cinéma, on lui doit notamment Les Habitants (De Noorderlingen) et Borgman, présenté à Cannes en 2013. Des films étonnants, décalés, surréalistes aussi… ce que l’on pourrait dire aussi de Nr 10, nouveau venu dans sa filmographie, qui sort simultanément au cinéma et en VOD premium.

L’histoire : Günter a été trouvé à l’âge de 4 ans dans une forêt allemande et a grandi dans une famille d’accueil. Quatre décennies plus tard, il mène une vie plus que normale : il gagne sa vie comme acteur de théâtre, il passe du temps avec sa fille Lizzy et il a une relation avec une femme mariée. Quand un homme étrange croisé sur un pont lui murmure un seul mot à l’oreille, il commence à se poser des questions sur ses origines… qui se situent peut-être sur une autre planète.