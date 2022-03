Paris-Nice: Mads Pedersen remercie Jasper Stuyven après sa victoire sur la 3e étape

Le Danois a devancé Coquard et Van Aert ce mardi.

Le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo) a remercié son équipier Jasper Stuyven qui l’a parfaitement lancé vers la victoire mardi lors de la 3e étape de Paris-Nice.

« L’équipe a réalisé un excellent travail. Mes équipiers m’ont facilité la tâche. Le train d’Alex (Kirsch, ndlr) et de Jasper était parfait. Je n’avais plus qu’à finir le travail dans le sprint. C’était une très bonne journée », a reconnu Pedersen lors de l’interview flash après la course.