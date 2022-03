Victoire belge au Tirreno-Adriatico: Tim Merlier remporte la 2e étape au sprint

Tim Merlier (Alpecin-Fenix) a décroché sa première victoire de la saison en remportant au sprint la deuxième étape du Tirreno-Adriatico (WorldTour) entre Camaiore et Sovicille sur 219 km, la plus longue de cette 57e édition, mardi en Italie. L’Italien Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) reste en tête du classement général.

Après avoir observé une minute de silence en hommage aux victimes de la guerre en Ukraine, un groupe de cinq coureurs formait l’échappée du jour avec les Italiens Francesco Gavazzi et Davide Bais (Eolo-Kometa), Umberto Marengo (Drone Hopper-Androni Giocattoli) et Davide Gabburo (Bardiani-CSF) et le Colombien Jonathan Canaveral (Bardiani-CSF).