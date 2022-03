Wout van Aert pensait dépasser Pedersen sur le sprint: «Je n’ai pas été assez fort»

Dans un sprint sur un faux plat montant, Van Aert partait avec les faveurs des pronostics pour remporter l’étape. Longtemps deuxième derrière le Danois Pedersen, il a été dépassé sur la ligne par le Français Bryan Coquard et termine sur la plus petite marche du podium.

« Mads Pedersen a été impressionnant aujourd’hui. C’est un spécialiste quand il y a un final difficile comme celui-là », a reconnu Van Aert, sur le site de l’organisation. « Il a attaqué d’assez loin et je pensais que c’était plutôt bon pour moi, que j’allais réussir à le passer, mais je n’ai pas été assez fort sur la fin. »

Trois fois sur le podium en trois étapes, le champion de Belgique espère encore faire bonne figure mercredi lors du chrono de la 4e étape entre Domérat et Montluçon (13,4 km). « J’espère faire un bon chrono et terminer premier de mon équipe, ce qui ne devrait pas être trop mal, puisque nous avons aussi un garçon qui s’appelle Rohann Dennis, ainsi que Primoz Roglic, et Christophe Laporte qui peut surprendre. On ne devrait pas être très loin de la victoire. Ensuite, notre objectif sera de travailler pour protéger Primoz », a conclu Van Aert.