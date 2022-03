Roscoe: dans les plis de la vie

Leur nouvel album de Roscoe devait nous arriver début décembre, mais Pierre Dumoulin et ses camarades ont revu leurs plans. « Folds », la troisième galette du groupe, voit le jour ce 18 mars après quasiment six ans de silence.

Les cinq Liégeois le reconnaissent : ils n’ont jamais de grand dessein au moment de s’attaquer à un nouvel album. Tout ce qui leur importe, c’est de vraiment laisser libre cours à la créativité des uns et des autres. « Ici, raconte Pierre Dumoulin (chant, guitare), chacun est un peu parti dans tous les sens. » Issus de cette approche collaborative, les dix titres que comporte Folds sont forcément le fruit d’un vrai consensus.