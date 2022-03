Guillaume Vierset Harvest Group, «Lightmares»

Un album court, sans aucun doute (32 minutes) mais d’une particulière grande richesse. La musique de Guillaume Vierset est à son climax, nourrie qu’elle est par ses propres racines et aussi par les expériences de ses complices. C’est un jazz pop plein d’atmosphère qui sinue entre rêve et réalité, qu’on écoute comme un rêve éveillé et qui suscite en nous des images oniriques tantôt sereines tantôt mystérieuses.

Igloo Records