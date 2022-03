Tirreno-Adriatico: Tim Merlier en veut plus après sa première victoire de la saison

Tim Merlier (Alpecin-Fenix) a remporté sa première victoire de la saison en s’offrant la deuxième étape du Tirreno-Adriatico mardi. « La première victoire est dans la poche mais nous en voulons plus », a assuré Merlier lors de l’interview flash après la course.

Deuxième d’une étape du Tour de l’Algarve derrière le Néerlandais Fabio Jakobsen, Merlier, 29 ans, a dû attendre son neuvième jour de course pour faire mouche. « Cela fait un petit temps que je me sens bien mais cela n’avait pas toujours amené des résultats. Cela fait du bien de décrocher un premier succès cette saison. Mon premier objectif était de passer les difficultés puis je devais faire confiance à mes équipiers pour me mettre en bonne position pour le sprint. »