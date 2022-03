Guillaume Vierset: «Je veux la musique la plus vivante possible»

Avec « Lightmares », Guillaume Vierset donne à son Harvest Group une atmosphère entre ombre et lumière.

Guillaume Vierset, c’est le guitariste de Typh Barrow, de Sharko et du Thomas Champagne Random House, le leader de LG Jazz Collective, d’Edges to Edges et du Harvest Group, nourri de jazz, de rock, d’indie pop, de folk, de songwriters comme Nick Cave ou Neil Young, curieux de tout, sans appartenance à un genre strict ou un autre, sans autre frontière que celle du plaisir de jouer. « Jouer, dit-il d’ailleurs, le mot n’est pas fortuit. »

Voilà son troisième album avec ses potes du Harvest Group (Harvest comme l’album de Neil Young, évidemment) : Mathieu Robert au sax soprano, Marine Horbaczewski au violoncelle, Yannick Peeters à la contrebasse et Yves Peeters à la batterie. Un instrumentarium original qui fournit une sonorité bien particulière et qui l’est encore davantage dans Lightmares.