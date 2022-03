Classique: la sélection de la semaine

Orchestre national de France, Măcelaru & Giltburg

Directeur musical de l’Orchestre national de France, le Roumain Cristian Măcelaru se produit avec son orchestre à Bozar ce vendredi, pour l’ouverture du Klarafestival. La pianiste Boris Giltburg, bien connu du public belge, se produira quant à lui en soliste. Au programme de cette soirée : l’Hymn 2001 de Valentin Silvestrov, Taras Bulba de Janacek, le Concerto pour piano et orchestre en ré majeur, « pour la main gauche » de Ravel et les Danses symphoniques, op. 45 de Rachmaninov.

Vendredi 11 mars à 20 h à Bozar. Infos : www.bozar.be

