L’orchestre à la portée des enfants: 25 ans de complicité

Le cycle bruxellois La musique racontée aux enfants a duré seize saisons et s’est arrêté à la mort d’André Vandernoot en 1991. Cinq ans plus tard, les JM de Liège et Bruxelles, avec Claire Ringlet et Françoise Spreutels, et l’OPRL prêté pour l’occasion par Pierre Bartholomée décident de donner une place de choix à l’orchestre avec La musique à la portée des enfants. La première édition est consacrée à La boîte à joujoux de Debussy. Marie Gillain est la narratrice et Patrick Baton dirige l’OPL (le collaborateur idéal puisqu’il était à la fois un homme de musique et de texte). Vingt-cinq ans plus tard, l’aventure a 67 productions à son actif qui, en 432 représentations, a touché plus de 300.000 personnes. Chapeau les copains !