U23 et D1A à 16: ça (re)négocie…

1. Revoir les décisions de l’ancien management

Ce report subit, décidé par la Pro League, a surpris les deux ailes amateures de la fédération. Doit-il aussi les inquiéter ? En fait, tous les paramètres de cette véritable révolution (voir les détails dans nos éditions du 2 mars) avaient été discutés, pour la Pro League, par les ex-présidents et CEO (Peter Croonen et Pierre François), ainsi que par le Conseil d’administration. Aujourd’hui, Croonen et François ne sont plus là (et leurs postes n’ont pas encore été réattribués !), le CA a été modifié et les nouveaux « mandataires » de la Pro League, l’Anderlechtois Wouter Vandenhaute et le Brugeois Vincent Mannaert, ainsi que le nouveau CA, souhaitent renégocier certains points. Pour ce faire, au lieu de réunir tout le monde comme c’était prévu ce mercredi, la Pro League va voir les deux ailes la semaine prochaine, mais séparément. Ce qui est assez « politico-tactique »…