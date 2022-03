Maintien du nucléaire: les verts négocient le grand tournant idéologique

Ecolo et Groen s’apprêtent à renoncer à sortir du nucléaire en 2025, et pour un temps, vu les conditions géopolitiques. Un tournant idéologiquement. Car le « nucléaire, non merci » est dans l’ADN des partis verts. Notre analyse, avec Emily Hoyos et Jean Faniel.

C’était leur totem, ce devait être leur trophée, ce sera leur grand tournant, à contresens idéologiquement. Ecolo et Groen devaient nous sortir du nucléaire, c’est leur chanson depuis leurs premiers pas en politique à la fin des années septante, et là ils décident de nous y maintenir pour un temps, qui va durer. « Nucléaire, non merci », c’est fini ? Les verts se ravisent dans la Vivaldi. Sous l’effet de la guerre en Ukraine, la menace sur les prix de l’énergie et sur l’approvisionnement en gaz, ils mettent aujourd’hui le plan A (on sort du nucléaire) et le plan B (on maintient deux centrales) sur un pied d’égalité, c’est nouveau, et s’apprêtent à choisir le second, ça change tout. Historique ? Affirmatif. Un libéral nous balance habilement : « C’est un peu comme si on renonçait à l’économie de marché »…