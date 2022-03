La Belgique réfléchit au divorce extrajudiciaire

En 1960, le taux de divorce était de moins de 7 %, avant d’augmenter progressivement pour atteindre une vingtaine de pourcents en 1980, une trentaine de pourcents en 1990 et 45,7 % en 2000, rappelle la proposition de loi déposée par la députée N-VA Kristien Van Vaerenbergh et examinée ce mardi en commission Justice. Selon Statbel, aujourd’hui, près d’un mariage sur deux se clôture par un divorce ; en 2018, 23.135 divorces avaient été prononcés et le chiffre a diminué pendant le confinement puisqu’il a atteint 21.300 pour 2020. Mais il devient de plus en plus ardu, dans certains tribunaux de la famille, de se pencher sur ces nombreux dossiers : ainsi que le dénonçait Me Jean-Louis Renchon au Soir le 21 novembre dernier, au tribunal de la famille francophone de Bruxelles, certaines audiences pourtant urgentes sont fixées à un an.