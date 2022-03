Van Aert: «Favori du chrono? Disons que j’aimerais être le premier de mon équipe»

Le Belge et son coleader Primoz Roglic s’érigent en grands favoris du contre-la-montre de Montluçon, ce mercredi. Au menu, treize bornes et un tape-cul pour conclure. Pour Wout van Aert, il s’agit d’une nouvelle occasion de triompher après sa troisième place, dominé par Mads Pedersen lors de la troisième étape de la Course au Soleil.