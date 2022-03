Union européenne: des normes minimales pour lutter contre les violences sexistes

Une femme sur trois dans l’Union européenne a subi des violences physiques ou sexuelles depuis l’âge de 15 ans, selon l’Agence européenne des droits fondamentaux. Une femme sur 20 a été victime d’un viol, un tiers a subi du harcèlement sexuel sur son lieu de travail. 50 meurent chaque semaine, à la suite de violences domestiques.

C’est avec ces chiffres alarmants à l’esprit que Věra Jourová, vice-présidente de la Commission européenne, et Helena Dalli, commissaire européenne à l’Égalité, ont présenté la proposition de directive contre les violences sexistes et domestiques, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes. « La violence à l’égard des femmes a une incidence directe sur l’égalité des femmes, affectant leur capacité à prospérer et à jouer un rôle moteur dans la société », a souligné dans un communiqué Helena Dalli.