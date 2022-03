Guerre en Ukraine: les pays baltes demandent à l’Otan de renforcer leur défense contre l’agressivité russe

« Nous ne nous faisons plus d’illusions sur la Russie de Poutine. Nous apprenons aussi de ce qui se passe en Ukraine » : les Baltes, pays membres de l’Alliance atlantique depuis 2004, observent la concrétisation de leurs sombres prédictions. Et réclament des mesures pour assurer leur protection contre un voisin définitivement agressif.

Les pays Baltes ont besoin d’être rassurés. Tallinn, Riga et Vilnius observent la concrétisation de leurs sombres prédictions : oui, malgré les doutes de leurs partenaires européens prompts à cultiver les vertus du « dialogue » avec le Kremlin, Vladimir Poutine était bel et bien capable de lancer ses armées à l’attaque d’un voisin. Cela inquiète forcément, quand on partage une frontière avec la Russie, comme l’Estonie et la Lettonie, ou, comme la Lituanie, avec la Biélorussie où sont désormais basées des forces russes.